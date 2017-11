Os equipamentos instalados nas rodovias federais no Rio Grande do Sul estão desligados desde 11 de novembro, sem registrar multas por excesso. Já as lombadas eletrônicas continuam funcionando e pegando os apressadinhos. Conforme o Dnit, o desligamento ocorreu pela falta de dinheiro para pagar as empresas donas dos controladores. O governo pretende fazer uma nova licitação em 2018 e os pardais que menos multam serão instalados em novos pontos.