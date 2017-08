Os vencedores da promoção “A cara do pai”

Nas semanas que antecederam o Dia dos Pais o Expresso lançou a promoção “A cara do pai”. Os filhos foram desafiados a mandarem fotos com seus pais. A mais parecida seria a vencedora. Foram muitas as participações e a equipe do jornal teve bastante trabalho para escolher apenas uma. A dupla vencedora foi João Batista Barbosa Carpes, 38 anos, professor de língua Inglesa e Isaac de Oliveira Carpes, de 9 anos.

Como prêmio, pai e filho passaram por uma transformação no Salão Marielle Gonçalves. Após, eles passaram na Don Luigi escolher uma camisa (para o pai) e no Expresso fazer o cadastro de uma assinatura do jornal por seis meses. A manhã dos vencedores foi encerrada com um delicioso almoço oferecido pelo Restaurante do Mário.

O jornal agradece a todos que participaram e aos apoiadores; Salão Marielle Gonçalves, Don Luigi moda Homem e Restaurante do Mário.