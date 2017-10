Palestra em Santiago; aprenda com Paulo Nicola

O engenheiro civil e produtor rural Paulo Nicola fará palestra sobre a importância da gestão financeira. Sua fala será voltada a acadêmicos, empresários e, claro, produtores rurais. O trabalho também serve a qualquer pessoa que deseje aprender a importância de uma boa gestão, seja ela dentro de casa, empresa e, principalmente, na propriedade rural. Paulo Nicola é santiaguense, autor dos livros “A Lógica da Economia Rural” e “Lucre Sempre com a Soja”. As duas obras foram bem aceitas e já são utilizadas por acadêmicos em várias universidades do Brasil.

A palestra será às 20h, no auditório do Medianeira. Os convites custam 20 reais (pagos na hora) e todo o valor será entregue ao asilo.