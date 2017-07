Participe da promoção “A cara do pai”

Neste Dia dos Pais faça uma surpresa para ele e dê um presente supimpa! O jornal Expresso e o Nova pauta ajudam você! É só enviar uma foto com seu pai (de rosto bem graúdo). A mais parecida vence. A dupla escolhida ganhará um almoço no Restaurante do Mário, um corte de cabelo no Salão Marielle Gonçalves (para o pai), uma camisa da Don Luigi (filho) e seis meses de assinatura do jornal. Participe pela Fan Page do Expresso Ilustrado no Facebook (inbox) ou nos mande sua foto devidamente identificada até o dia 30 de julho para expresso.reportagem@gmail.com ou jlemes@expressoilustrado.com.br

Obs. Não esqueça dos nomes, idade, cidade e profissão do pai.