Pegadas de dinossauro raro são encontradas em Rosário

O biólogo Heitor Francischini, mestre e doutorando em Geociências pela UFRGS confirmou rastros de Anquilossauros na localidade da Cruz da Pedra, interior do município de Rosário do Sul. O animal primitivo era um dinossauro herbívoro dotado de uma carapaça de defesa e que pesava entre 7 e 9 toneladas, com 9 metros de comprimento e 2 metros de altura. Conforme o biólogo, as pegadas foram descobertas em 2014, em um trabalho de campo para analisar outros rastros já conhecidos. Na ocasião a equipe procurava pegadas descritas por outros colegas nos anos de 2007 e 2008, mas para a surpresa de todos se deparam com um novo sítio paleontológico.