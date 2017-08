Poetas santiaguenses serão representados na dança

As invernadas pré-mirim e mirim do CTG Coxilha de Ronda prometem fazer bonito na Semana Farroupilha. Coordenados pelo professor Gilmar Rocha e Luciana Martinuzzi, os pequenos apresentarão Santiago – Terra dos Poetas, dançando músicas de Nenito Sarturi. A coreografia é segredo, mas será mostrada em uma pré-estreia no dia 2 de setembro, durante jantar-tertúlia no Coxilha com show de Nenito. Convites para o evento na secretaria do CTG, com os integrantes da invernada ou pelo fone 99677-9920 (Luciana).