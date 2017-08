Polícia bota as mãos em dupla que aterrorizava Nova Esperança

Na manhã de domingo, 6, o empresário Eugênio Manenti estava em sua propriedade rural e foi surpreendido por dois marginais, armados e encapuzados. Eugênio, que já foi vice-prefeito e secretário de Saúde, foi mantido como refém enquanto a família conseguia mais de dois mil reais para pagar o resgate exigido pela dupla. Depois de receber o dinheiro, Edenir Ribas dos Santos, 34 anos, e Bruno Machado Durante, 18, fugiram para o mato. O empresário reconheceu a voz dos bandidos e veio a Santiago registrar a ocorrência, já que na manhã de domingo não havia brigadianos na cidade.

Imediatamente a Brigada e Polícia Civil iniciaram a busca, que durou todo o dia e entrou pela noite. Até que os agentes encontraram uma “casa na árvore”, construída a mais de 20 metros de altura em uma antiga figueira. Com a ajuda dos bombeiros, os policiais foram até o local e encontraram um fuzil, 762, espingarda semiautomática, roupas camufladas, toucas ninjas e outros equipamentos. Em seguida acharam o dinheiro entregue pela vítima e um revólver. Na sequência, Edenir e Bruno foram presos e levados para o presídio de Jaguari. Os dois responderão por roubo com sequestro, associação criminosa, porte de armas e outros crimes, com a pena de cada um podendo passar de 30 anos.

Outro crime nas costas

Nos últimos anos o município de Nova Esperança vinha sendo notícia com frequência por causa de roubos, assaltos e outros crimes. Um deles já foi assumido por Edenir Ribas dos Santos: o assalto e latrocínio ao empresário Aldoir de Ávila Vargas, 52 anos, em dezembro de 2015. Ele era o dono do quiosque da praça e foi baleado ao chegar em casa. Acabou morrendo alguns dias após.