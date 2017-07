Polícia Rodoviária Federal reduz serviços para contenção de gastos

O governo federal decretou que precisa gastar menos e fez cortes em vários setores. Um deles é na Polícia Rodoviária Federal, que informou que irá reduzir sua atuação para adequação à nova realidade orçamentária. As medidas definem limites para a compra de combustível, manutenção e diárias. Por causa disso, a partir desta quinta, 6, a PRF irá suspender a escolta de cargas e escoltas nas rodovias federais, as atividades aéreas (policiamento e resgate aéreo), reduzir o deslocamento de viaturas de patrulhamento e desativar unidades operacionais, o que será feito conforme planejamento da instituição. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal, informou que busca, no Ministério de Planejamento, recomposição orçamentária para o restabelecimento dos serviços.