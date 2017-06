Polícia Rodoviária multa 19 veículos rebaixados na 287

Santiago – No domingo, 21, a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização de veículos que circulavam entre Santiago e São Vicente em direção a Nova Esperança, onde acontecia um evento de carros rebaixados.

Foram abordados diversos veículos que se deslocavam para participar do evento, sendo a grande maioria em conformidade com as leis de trânsito, em especial as resoluções sobre modificação de veículos. Entretanto, 19 automóveis foram autuados por não estarem com o sistema de suspensão em conformidade com a lei, sendo cinco por estarem sem Certificado de Segurança Veicular e os demais por terem alterado o sistema de suspensão, estando abaixo da altura mínima permitida (10 cm do chão).

Todos os 19 veículos multados terão restrições em seu cadastro, não permitindo licenciamento futuro e nem transferência de propriedade até que sejam apresentados à Polícia Rodoviária Federal com as irregularidades sanadas.

Alerta – A PRF ressalta que, para evitar transtornos futuros, qualquer alteração que venha a ser realizada em veículos deve ter autorização prévia do Detran, para que seja efetivada e ter o laudo emitido pelas empresas credenciadas junto ao Inmetro.