Por mais educação e segurança no trânsito

Santiago – Nesta terça (1º) houve uma reunião do Conselho Municipal de Trânsito, que é presidido pelo policial Anderson Bittencourt. No encontro, ocorrido no quartel da Brigada, foram tratados diversos assuntos. Dentre eles, a criação de um logo que identifique o conselho, reuniões setorizadas com a participação da comunidade, criação de um site com notícias, boletins e informativos.

Também foi apresentado aos conselheiros o projeto municipal de prevenção de acidentes. Um plano de ação que é baseado em três pilares: observar, educar e fiscalizar. Conforme Bittencourt, um dos principais objetivos é monitorar o número de acidentes, identificar os locais de maior insegurança e intervir rapidamente para corrigir os problemas. Os resultados serão monitorados mensalmente e apresentados durante as reuniões mensais.