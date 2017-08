Por que o abigeato não cessa?

(por Denilson Cortes)

A resposta parece um tanto óbvia: enquanto existirem açougues e pessoas comprando carne sem procedência, não há como parar esse tipo de crime que tira o sossego de quem vive no campo. E a solução parece longe do alcance, embora os policiais civis e militares estejam fazendo sua parte. Estima-se que mais de 20% da carne consumida no RS seja de abates clandestinos, o que dá mais de 400 mil animais por ano. Mesmo que não seja o único fornecedor do mercado informal, o abigeato responde por boa parte do que chega aos açougues sem inspeção.

Sem apoio dos governos, os produtores têm se defendido como podem. A vigilância com câmeras e seguranças particulares (que nem armados poderiam estar), tornou-se alternativa. A mudança no Código Penal, estipulando pena de 2 a 5 anos de cadeia para os abigeatários também não surtiu efeito. Os criadores estão de mãos amarradas diante de um roubo acima dos 13% no ano passado. Infelizmente, sem uma maneira eficaz e legal de se defenderem dos abigeatos, o rebanho continuará sendo carneado na madrugada.