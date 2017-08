Por que o preço em Santiago é tão alto?

(por Denilson Cortes)

Estive viajando e, a cada saída de minha terra, entendo por que tanta gente faz compras fora de Santiago. Nada explica, por exemplo, o quilo de uma mesma marca de sabão em pó custar 6,92 em um mercado de Santiago e 3,99 em Santa Maria. E não fica por aí! Eletrodomésticos e roupas vão pelo mesmo caminho. O resultado é que avistei muitos santiaguenses com carrinhos cheios e desfilando com sacolas de compras pelas ruas. E sem falar que no dia 1º de setembro abre o Shopping Praça Nova. Muitos mal aguentam esperar para conhecer!

O comércio de Santiago é forte, o atendimento é bom, mas é preciso rever conceitos. O brasileiro está gastando menos e não adianta o empresário tentar manter o mesmo lucro ao aumentar o preço. Aí é que não vende mesmo! A desculpa do frete caro não cola. Vamos comparar o preço do peixe de mar, um dos alimentos que deveriam ser consumidos toda semana: aqui não se acha nenhum tipo de filé por menos de 20 ou 25 reais. Encontrei por valores entre 8,70 e 11,50. E o oceano, pra Santa Maria ou Santiago, está quase que a mesma distância.