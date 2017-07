Preço da gasolina já está 40 centavos maior

O Diário Oficial desta sexta, 21, traz o decreto que eleva as alíquotas de PIS e Cofins sobre gasolina, diesel e etanol. O aumento é imediato e já está em vigor em todo o País. As alíquotas vão subir de 0,3816 centavos o litro para 0,7925 no caso da gasolina e de 0,2480 para 0,4615 no diesel. Na prática, quem abastecer hoje já pagará 40 centavos a mais no litro da gasolina e 22 centavos no diesel. A justificativa do governo é que o reajuste fará entrar 10 bilhões no caixa até o final do ano, o que ajudará a cumprir a meta fiscal de déficit 139 bilhões este ano.