Prefeitos em busca de solução para o Hospital Regional

Santa Maria – Mais de 20 prefeitos dos municípios que integram a AM-Centro estiveram na cidade na terça, 15, visitando o prédio do Hospital Regional. As obras estão prontas há mais de dois anos e já consumiram mais de 70 milhões de reais. No entanto, para funcionar, ainda serão necessários outros 60 milhões na compra de equipamentos, manutenção e na escolha de quem fará a gestão.

O hospital atenderá especialidades de traumatologia e neurologia, terá um ambulatório para pacientes de doenças crônicas e uma ala de reabilitação. No entanto, ainda não há uma data para funcionar e os prefeitos poderão ir a Brasília para pressionar o ministério da Saúde para que agilize a inauguração.

FOTO:DSM