Quais as prioridades do Vale do Jaguari?

De 1º a 3 de agosto ocorrerá mais uma Consulta Popular que destinará dinheiro do Estado para as demandas apontadas em cada região. No Vale do Jaguari foram escolhidas 10 prioridades e as quatro mais votadas serão atendidas. A mais votada receberá 870 mil reais; a 2ª, 621 mil e a 3ª e 4ª, 497 mil, cada. O Corede Vale do Jaguari é composto por Santiago, São Vicente, Capão do Cipó, Cacequi, Nova Esperança, São Francisco, Jaguari, Mata e Unistalda.

As 10 demandas:

1- Segurança Pública (viaturas e equipamentos para BM, Susepe, Policia Civil, IGP e Bombeiros); 2 – Recuperação e melhorias de estradas vicinais (drenagem, encascalhamento, galeria e pontilhões); 3 – Agricultura Familiar/Sabor Gaúcho; 4 – Apoio e ampliação da infraestrutura rural; 5- Melhoramento e estradas vicinais (aquisição de máquinas); 6- Ampliação, reforma e compra de equipamentos para estabelecimentos em saúde, vinculados ao SUS (Unidades Básicas, Unidades de média complexidade e hospitalares; 7 – Parques, polos e incubadoras tecnológicas; 8 – Programa de Apoio aos Arranjos Produtivos Locais / APLs; 9 – Tempo integral na educação básica, equipamentos e estruturas; 10 – Oferta de novos produtos turísticos para a região (infraestrutura turística).

Como votar?

Conforme Heitor Leal, presidente do Corede, cada eleitor poderá votar em apenas uma demanda, através da internet ou SMS no endereço consultapopular.rs.gov.br. Santiago precisará de no mínimo dois mil votos para garantir sua parte do dinheiro.