Quase 4 mil inscritos para o concurso da prefeitura de Santiago

Quem pretende concorrer as 24 vagas oferecidas no concurso precisa pagar o boleto ainda nesta quinta, 27. As inscrições terminaram no dia 26 e 3.794 candidatos estão na disputa. O cargo que atraiu mais interessados foi o de agente administrativo, com 1.083 inscritos, seguido do cargo de motorista, com 481. As provas serão aplicadas no dia 27 de agosto, com nomeação para os meses seguintes.

Cargos e número de inscritos

Agente administrativo – 1083; motorista – 481; cuidador – 433; técnico em enfermagem – 326; assistente social – 236; auditor fiscal tributário – 182; tesoureiro adjunto – 177; técnico em informática – 120; nutricionista – 108; eletricista – 107; engenheiro civil- 86; professor português – 84; operador de máquinas – 79; auxiliar em saúde bucal – 78; tesoureiro – 56; professor geografia – 47; mecânico – 36; Odontólogo endodontista – 22; odontólogo protesista – 20; médico – 13; odontólogo periodontista – 11; odontólogo traumato-buco-maxilo-facial – 5; pediatra – 3; psiquiatra – 1.