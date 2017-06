Quase se mataram por causa de mulher

São Vicente – Na madrugada de sábado (3) a Brigada atendeu a uma briga numa casa residência no bairro Novo Horizonte. João Francisco da Silva (41 anos) invadiu a casa da ex e deu vários golpes de facão no atual companheiro dela, Joel do Nascimento Pereira (36), que para se defender abriu fogo contra o invasor. João foi socorrido e levado ao hospital local, mas por causa da gravidade acabou transferido para Santa Maria em estado grave. O autor dos balaços foi encontrado num bar e também estava machucado. Ele foi preso em flagrante e levado ao presídio por tentativa de homicídio. (fotos ilustrativas)