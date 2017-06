Quem ainda não sacou o PIS precisa correr

Termina no dia 30 deste mês o prazo para o saque do abono salarial ano-base 2015. Conforme o Ministério do Trabalho, até esta segunda (5) mais de um milhão e 800 mil trabalhadores ainda não retiraram o benefício. O número representa 7,58% dos 24 milhões de pessoas com direito ao saque e equivale a 1,2 bilhão que não foram retirados.

Os trabalhadores podem consultar o site do ministério para saber se têm recursos disponíveis. Para isso, munido do número do CPF e do PIS e da data de nascimento, pode acessar a opção Abono Salarial e na sequência clicar em Consulta Abono Salarial. O abono está sendo pago a quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2015 e teve remuneração média de até dois salários mínimos.