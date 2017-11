Reforma trabalhista entra em vigor neste sábado, 11

(Por João Lemes) – A reforma trabalhista começa a valer neste sábado, 11. Entre as principais mudanças está a maior liberdade nas negociações entre empresas, sindicatos e empregados. Os direitos não foram alterados, como insistem alguns sindicatos e políticos. Essa reforma foi inteligente e adaptou o que já era de vontade da maioria.

Algumas mudanças ainda dependem de negociações entre empresas e empregados antes de começarem a valer.

Jornada

Não entra em vigor até ser renegociada pelas partes. Atualmente o limite é de 25 horas semanais. Com a nova lei, o máximo será de 30 horas.

Férias

Férias acumuladas poderão ser parceladas. Se houver interesse do empregado, as férias podem ser divididas em até três períodos, sendo que um deles deve ter pelo menos 14 dias e os demais, no mínimo cinco. Quem já tiver direito a férias, mesmo que acumuladas na lei anterior, poderá dividi-las.

Imposto sindical

Quanto ao famoso imposto sindical, a nova lei diz que o desconto só poderá ocorrer se for aprovado pelo trabalhador. No entanto, o governo negocia com as centrais sindicais uma medida provisória para substituir o financiamento dessas entidades.

Horas “in itinere”

Uma mudança que atinge a nossa região diz respeito às horas de deslocamento (horas “in itinere”) É quando a empresa cede o transporte aos trabalhadores e acaba tendo que pagar essas “horas de deslocamento” como horas trabalhadas, como acontecia com a antiga Braspelco, de Nova Esperança.

Como era e como fica

A Justiça tem decidido que o empregador deve pagar pelo tempo total que o empregado fica à disposição. Isso inclui o tempo em que ele estiver dentro de um transporte fornecido pela empresa ou se deslocando para seu posto de trabalho. É o caso de trabalhadores rurais, cuja entrada da fazenda pode ser distante. Esse tempo não será mais considerado no pagamento.

É bom lembrar que as decisões devem ser em comum acordo entre patrão e empregado. Caso haja qualquer entrave, a Justiça pode ser provocada.