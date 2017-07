RGE Sul investe 490 mil em São Chico

São Francisco – A rede elétrica do município passa por importantes modernizações com investimento de 490 mil em obras. Nesta etapa, serão trocados 169 postes de madeira por de concreto, com a substituição de equipamentos como conexões, isoladores e transformadores.

“Essas melhorias beneficiam diretamente mais de 3.000 clientes e aumentam a confiabilidade do sistema de energia no município” explica o consultor de negócios da empresa, Cristiano Pires. Durante a execução das obras, que envolvem mais de 20 profissionais em tempo integral, haverá a necessidade de desligamentos pontuais da rede.