O início do final de semana será de muita nebulosidade em todo o Estado. Na manhã de sábado o tempo até abre, mas ao longo do dia as nuvens vão ganhando força e a chuva chega forte em algumas regiões, com risco de temporais e queda de granizo. Durante o domingo o tempo se mantêm chuvoso, mas a intensidade diminui no fim da tarde. As temperaturas irão se manter agradáveis, entre 12 e 25 graus.