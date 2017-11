Saiba o que muda no Fies 2018

Os deputados aprovaram a medida provisória que altera regras para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). A proposta segue para o Senado, que tem até 17 de novembro para votá-la. O projeto modifica as regras adotadas pelo programa. Para o agora chamado “Fies 1”, destinado a alunos com renda familiar de até 3 salários mínimos, alunos passarão a ter taxa de juro de 0%. Hoje, essa taxa é de 6,5% ao ano.

A proposta também acaba com o período de carência para o pagamento da 1ª parcela. Atualmente, estudantes podem começar a pagar pelo financiamento 18 meses depois da conclusão do curso. O texto aprovado determina que o pagamento deverá ser iniciado no mês seguinte à conclusão. Outra mudança significativa é na vinculação da mensalidade com a renda. Alunos poderão pagar até 20% do que ganham. Hoje, tal vinculação não existe.