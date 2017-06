Santiago ganha loja de pneus Goodyear

Inaugurou nesta quinta (4) a Roda Pneus Goodyer. A empresa, que já atua há mais de 35 anos em São Borja e região, se expande ainda mais com a nova filial, num local amplo e moderno localizado rua Pinheiro Machado, 1370, esquina com a Flores da Cunha. Além de oferecer novas opções aos santiaguenses e pessoas da região, abriu novas vagas de emprego, recolocando no mercado mais 15 trabalhadores. A loja está estruturada para atender o atacado, com uma ampla linha de pneus leves e pesados, além de oferecer serviços como calibragem, alinhamento, balanceamento, geometria e montagem.

De acordo com o gerente, Cássio Acosta, a empresa sentiu a necessidade de oferecer uma opção de qualidade para os santiaguenses: “Já atuávamos aqui de forma informal, vendendo para agricultores e produtores rurais, agora estaremos com uma sede para dar todo o suporte necessário para estes clientes e aumentar a gama de pneus Goodyear no varejo comum”.

A empresa – A Roda Pneus & Acessórios Ltda foi fundada em São Borja, em 1978, e desde o início de suas atividades focou na venda de pneus e acessórios e prestação de serviços automotivos, sendo uma das primeiras revendas oficiais da Goodyear no Rio Grande do Sul.

Promoções – Neste mês de inauguração todos os pneus estão em até 10 vezes e sem juros (no cartão). Há opções a partir de 179,00 (165/70R 13). Fone: 3251-2636.

