Santiago registra caso de leptospirose

Um morador do bairro Bonato, de 57 anos, está com a doença há mais de 40 dias e recebendo tratamento. A informação foi dada pela secretaria de Saúde, que está trabalhando no bairro para evitar novos casos. Os últimos registros da doença em Santiago foram em 2014 e 2016, com um caso em cada ano.

Doença do rato

A leptospirose é conhecida como doença do rato, é de difícil diagnóstico e evolui rapidamente, podendo levar à morte. Bois, porcos e cachorros também podem adoecer e transmitir a leptospirose.

Causas

Entrar em contato com água contaminada é a maneira mais comum de contrair leptospirose. A urina dos ratos nos esgotos e bueiros, mistura-se à água e qualquer pessoa poderá se infectar. As leptospiras presentes na água penetram no corpo pela pele, principalmente se houver algum arranhão ou ferimento.

Sintomas

Os mais frequentes são parecidos com os da gripe e da dengue: febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas, podendo também ocorrer vômitos, diarreia e tosse. Nas formas mais graves geralmente aparece icterícia (coloração amarelada da pele e dos olhos) e há a necessidade de cuidados especiais. O doente pode ter hemorragias, meningite, insuficiência renal, hepática e respiratória.

Tratamento e prevenção

O tratamento é baseado em medicamentos, orientado sempre por um médico. Os casos leves podem ser tratados em ambulatório, mas os graves precisam de internação. Para o controle da leptospirose, são necessárias medidas ligadas ao meio ambiente, tais como obras de saneamento básico (abastecimento de água, lixo e esgoto), melhorias nas moradias e o combate aos ratos.