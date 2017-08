Os interessados na campanha de doação de medula óssea precisam procurar o Hospital Militar na próxima quinta, 17, das 8h às 16h. Os doadores preenchem um formulário com dados pessoais e será coletada uma amostra de sangue com 5 ml para testes. Estes testes determinam as características genéticas que são necessárias para a compatibilidade entre o doador e o paciente. Podem doar pessoas com idade entre 18 e 55 anos e que estejam com boa saúde.