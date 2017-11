Santiago vai escolher sua miss Plus Size

Santiago terá mais um evento de moda no próximo dia 26. É o concurso Gata Plus Fashion, no qual as candidatas devem ser maiores de 18 anos e vestir manequim de 44 acima. A ganhadora será capa da revista Upsize Magazine. As organizadoras são Anne Bless, coordenadora RS Plus Fashion, e Mitielle Pastorini, miss Santiago Plus Size. Haverá ainda desfile de moda Plus Size com roupas de várias lojas, coquetel, sorteios de brindes. O evento começa às 16h, no Círculo Militar. Entre os jurados estará um representante do Expresso.