SantiagoNET incentiva novos escritores

Santiago – A SantiagoNet e as escolas municipais de Santiago elaboraram um projeto social para estimular a criatividade dos alunos do 7º ano com relação ao seu futuro. Com a proposta de incentivar a educação, as expectativas, tendências e anseios dos estudantes foi promovido um concurso de redação. O tema “Como vejo o futuro” foi bem aceito e atraiu a participação de mais de 100 estudantes de 10 escolas.

Os vencedores – A entrega dos certificados aos quatro estudantes vencedores aconteceu na tarde de quinta (12), no estande da SantiagoNet na Fecoarti. São eles: Nicole dos Santos (Heron Jornada), Rubia Sudati dos Santos (Sílvio Aquino), Amanda Mendes Ribeiro e Bianca Borges Soares (ambas da escola Severino Azambuja). As alunas ganharam um ano de internet grátis e brindes. Também houve sorteio (um ano de internet grátis) entre os professores e a vencedora foi Maria Luíza, da Severino Azambuja.

Desconto aos professores

Como incentivadora da educação no município, a SantiagoNET também está com uma promoção até o final de outubro para todos os educadores de Santiago com 50% de desconto na instalação e o dobro da velocidade contratada por três meses para qualquer plano contratado na fibra óptica, recente tecnologia implantada pela empresa.

Abaixo, mais fotos da premiação.

