Secretário de Segurança em Santiago nesta sexta

Está quase tudo pronto para o evento de hoje à noite quando Santiago receberá todos os prefeitos da região e diversas outras autoridades do Estado para entrega do título O Homem do Ano – Os mais influentes da região. Entre as autoridades presentes, destaque para o secretário estadual da Segurança pública, César Schirmer; prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, secretário Estadual dos Transportes, Pedro Westphalen e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, senhor Marco Peixoto.

O evento, muito esperado, acontecerá no Círculo Militar às 20h da sexta-feira. É mais um acontecimento com a marca do jornal Expresso e Agência Oficial. É mais um evento histórico para Santiago, quando se houve no Brasil inteiro só falar de coisas negativas, o jornal Expresso e a região destacam o que têm de melhor, destacam os homens mais influentes de toda a região.