Segurança Pública se resolve apenas com mais brigadianos?

(por Denilson Cortes)

Há poucos dias Santiago recebeu a visita de Cezar Schirmer, secretário estadual de Segurança Pública. Todos os prefeitos presentes foram unânimes nos pedidos: mais brigadianos para seus municípios, reivindicação que procede e vai ser atendida, em partes, ainda em 2017. No entanto, a segurança pública não se faz apenas com mais policiais e alguns pontos precisam ser esclarecidos. É preciso que alguém defina o que é segurança pública: é proteger a população ou investigar bandido? A precariedade nos presídios vai continuar até quando?

Também é necessário uma reforma no Código Penal e no Plano Nacional de Segurança Pública. Outro problema no Brasil é o número de homicídios que são resolvidos, apenas 5%. Falta uma polícia técnica judiciária e o número de investigadores só diminui a cada ano. E, para finalizar, o dinheiro investido em segurança no Brasil é de apenas 1,5% do orçamento. E, às vezes, a aplicação é mal feita. Senhores prefeitos, entendo suas preocupações. Até porque o número de brigadianos nas ruas dá uma sensação de segurança, mas não resolve o problema.

FOTO: Rodrigo Leiria