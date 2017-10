Seja o Papai Noel de um deles

Santiago – Já ganha força nas redes sociais a 2ª edição da campanha para presentear os idosos do asilo. A promoção é da santiaguense Michele Viana e parceiros. Ela já fez uma série de fotos com os pedidos de cada idoso e divulgou no Facebook. Os presentes são simples, mas que tornará o Natal deles mais alegre.

Há desde pipoca, chinelo, cinto, baton e, é claro, não poderia faltar aquele pedido especial: a camiseta do time do coração. Tudo será entregue numa festa natalina em dezembro. Também será organizado o “Dia de Beleza” para eles, organizado por voluntários.

Além dos presentes, também são aceitos outras doações para o asilo. Veja a lista de sugestões:

Higiene – Desodorante, talco, fraldas (M, G e GG), sabonetes, chamou e óleo de girassol.

Alimentos – Bolachas, açúcar, farinha, arroz, feijão, erva-mate, café, massa e leite.

As doações devem ser feitas para a organizadora Michele Viana. Informações pelo 99959-3697 (WhatsApp).

Acesse a página aqui para adotar os pedidos.

Veja os pedidos:

