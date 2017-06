Nos próximos dias os gaúchos irão conviver com mais de 100 mm de chuva, entre a noite desta quarta e quinta. Mas o tempo abre na sexta e o sol brilha com força durante todo o final de semana. No entanto, quem está com saudade do frio é bom se preparar. As primeiras geadas do ano acontecem já no sábado e o tempo continua gelado até quarta, 14. Como nem tudo pode ser perfeito, a chuva pode voltar na quinta, feriado de Corpus Christi, dia 15.