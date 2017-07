Serafim Rosado: ‘Quem esquece o passado tem medo da história’

Capão do Cipó – Em 1959, com 19 anos ele já lecionava para todas as idades no chamado “curso primário”. Foi assim que o emancipacionista e ex-prefeito Serafim Rosado (79 anos) começou a colaborar com seu município. Sérgio Perufo, empresário e ex-secretário da Fazenda em Santiago foi um de seus alunos. Depois, ao lado do famoso padre Assis e de Júlio Biasi, seu Serafim ajudou a fundar a primeira capela (Santo Antônio) graças às doações da comunidade.

Lembranças curiosas

Serafim lembra que o padre Assis vinha de Santiago e batizava 50, 60 crianças de uma vez. Quando passava sua charrete ela chamava a atenção porque tinha pneus. O líder cipoense gosta de recordar desde quando Capão do Cipó não tinha uma rua sequer. “Quem esquece o passado é porque tem medo da história”, diz ele.

Diversas participações

O ex-prefeito contribuiu com quase tudo o que existe hoje, desde a criação da

Conteúdo liberado somente para assinantes. Assine aqui![/woocommerce_non_members_