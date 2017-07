Sheila Mello entregará o troféu dos Melhores do Ano

Sheila Mello: de frentista para os palcos, dos palcos para as telas

Ela começou quietinha, de mansinho e foi subindo na carreira artística. Embora tenha sido chegada nas artes desde criança, a famosa loira do Tchan trabalhou em franquia de fast-food e foi até frentista de posto de gasolina.

Teatro e TV

Após sua saída do grupo em 2003, Sheila Mello formou-se em artes cênicas através da escola de teatro Célia Helena e interpretou obras de Naun Alves de Souza, Dias Gomes, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna e Ronaldo Ciambrone. Fez parte do elenco de “Alfaville”, filme premiado no Festival de Gramado, além de novelas e seriados televisivos. Depois formou-se em Bionergética pelo IABSP em 2016 na ânsia por encontrar o equilíbrio entre corpo e mente.

Segura o Tchan!

Ainda menina, Sheila Mello se formou em Ballet Clássico e cursou dança moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Porém, o reconhecimento nacional só chegou quando participou do concurso para a nova dançarina do grupo É o Tchan, em 1998, do qual sagrou-se campeã. Mais tarde, Sheila saiu em capas de diversas revistas famosas como a Playboy, que foi recordista de vendas por causa de suas fotos.

Família e trabalho

Sheila é casada com o ex-nadador Fernando Scherer desde 2010, e é mãe da pequena Brenda, de 4 anos. Hoje é sócia de uma produtora artística e continua atuando em campanhas publicitárias por todo o país.

Os Melhores do Ano

Os premiados já receberam o troféu das mãos do big brother Jonas Sulzbach, Dr. Hollywood, Paulo Zulu, Viviane Araújo, Carlos Casagrande e, agora, o cobiçado prêmio será entregue pela atriz e dançarina Sheila Mello, a famosa loira do Tchan.