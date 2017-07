Santiago – Em maio a agência ficou em 1º no ranking da microrregião 8 (Central, Jacuí e Vale do Jaguari) ao atingir todas as metas da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social. A meta em Santiago era oferecer 46 vagas e transformar cinco delas em emprego. Mas foram oferecidas 56 oportunidades e 23 pessoas estão empregadas. Com esses índices, o Sine Santiago ficou em 10º no Estado.