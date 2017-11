Sobras de alimentos no lixo e milhões passando fome

A cada ano o Brasil joga fora 26 milhões de toneladas de comida. Volume suficiente para distribuir 131 quilos para cada brasileiro ou quase quatro quilos para cada habitante do planeta. Nos restaurantes e supermercados, a dúvida é: onde colocar as sobras de comida ou até mesmo os produtos com prazo de validade vencido? Nos mercados de Santiago, por exemplo, a sobra de verduras é destinada a alimentação de animais (porcos e galinhas) ou jogada no lixo. Já nos restaurantes, não há muita sobra porque as empresas trabalham para evitar o desperdício. Quando sobra, vai para gatos e cachorros.

Milhões passam fome

Conforme o IBGE, mais de 7 milhões de pessoas convivem com a fome no Brasil. Na maioria das vezes, para muitas famílias, a solidariedade é o único recurso. O Bolsa-Família até ajuda, mas em muitos casos não é suficiente para acabar com a fome. Em Santiago, mais de três mil famílias são beneficiadas com o programa todo mês. O valor varia de 39 reais por criança a 85 reais (famílias consideradas abaixo da linha da pobreza). As famílias mais carentes são atendidas pelos Cras, recebendo cestas básicas.

A lei prejudica as doações

Embora não exista lei que proíba, a doação de alimentos já preparados e que sobram nos restaurantes (a chamada sobra limpa) é quase nula. Isso porque a lei atual prevê punição ao doador, caso o alimento que ele tenha repassado cause algum tipo de intoxicação. Conforme o dono de um restaurante, que pediu para não ser identificado “o restaurante pode garantir a qualidade do alimento enquanto ele estava no seu estabelecimento, mas depois que sai, não se sabe como foi guardado. Mas a responsabilidade continua a ser de quem doou.”

Mudança na lei

Desde 1998, uma proposta prevê que, caso não seja identificado dolo ou negligência por parte do doador, ele não pode ser responsabilizado no caso de morte da pessoa que recebeu a doação. Há quase 20 anos na Câmara, o texto já foi anexado a outros do mesmo sentido, mas até hoje não foi apreciado.

Como é em outros países?

Em muitas cidades uruguaias, sobras de legumes e verduras (com algumas partes estragadas ou amassadas) são colocadas na frente dos supermercados e fruteiras. Quem quiser levar, é só pegar. Não é uma propaganda bonita, mas um excelente trabalho social. Já na Europa, em muitos países a sobra de alimentos é embalada e vendida por um preço quatro vezes menor.