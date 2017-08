Supera inaugura em Santiago com a proposta de exercitar o cérebro

Muita gente hoje se preocupa em ir à academia para malhar os músculos do corpo, mas esquece do cérebro. Com exercícios estimulantes, é possível melhorar habilidades como memória, concentração e raciocínio. Agora isso é possível em Santiago, onde foi inaugurada uma unidade Supera Ginástica para o Cérebro, uma franquia com 10 anos de história e mais de 300 unidades no Brasil. A unidade fica na avenida Barão do Rio Branco, 422 – centro.Fone 3251-5115. O horário de funcionamento é de 9h às 20h.

Aula gratuita

Com uma metodologia exclusiva e inovadora, atua nas áreas de educação e bem-estar. Em 10 anos treinou mais de 70 mil pessoas entre crianças, adolescentes, jovens e adultos que buscam melhorar sua performance nos estudos, na carreira, nos relacionamentos e na vida pessoal. Exercitar o cérebro fortalece as redes de conexão neural e melhora as habilidades cognitivas como memória, raciocínio, concentração e outras. Venha você também participar de uma aula gratuita e conhecer na prática os benefícios da ginástica para o cérebro. E tem mais! Participando dessa aula, você pode ganhar um carros e cinco Iphones 7.

Como funciona uma academia para o cérebro?

O curso na Supera é diferente de tudo o que você já viu. No material didático exclusivo e diferenciado, os halteres dão lugar ao ábaco, principal ferramenta do curso que serve para fazer cálculos de forma prazerosa e bem diferente. Já as atividades aeróbicas ganham outro nome: as neuróbicas, que fazem com que seu cérebro saia da zona de conforto, criando novas conexões. Quer exemplos de neuróbicas? Escovar os dentes com a mão não dominante, andar de costas, mudar o relógio de pulso, fazer um novo trajeto para o trabalho…

Por que praticar?

Os exercícios para o cérebro aumentam a reserva cognitiva, deixando o cérebro mais ágil para encontrar os caminhos necessários para nossas atividades diárias. “Graças à neuroplasticidade – capacidade do cérebro em se modificar e criar novas conexões neurais -, a ginástica cerebral mantém as funções do cérebro, sem os efeitos colaterais dos remédios”, explica Antônio Carlos Perpétuo, fundador do método Supera.

Este slideshow necessita de JavaScript.