Tempo é dinheiro e dinheiro é o tempo

Santiago – A gente ocupa mais da metade do dia trabalhando para ganhar dinheiro. Parte de nosso tempo é ocupada para ganhar, outra parte para gastar o dinheiro que se ganha ou que se corre atrás para conseguir. Seja pagando contas ou fazendo contas. No final das contas, o tempo passa e o dinheiro pode acabar virando até peça de museu, como as dezenas de cédulas de cruzeiros, de cruzados, de cruzeiros novos, de cruzados novos, de contos de réis, existentes no Museu Municipal Pedro Palmeiro. Tem dinheiro de vários períodos históricos do Brasil, do final do século 1800 até chegar a nota de R$ 1 real, na década de 1990.

Conforme o coordenador, Vanderlei Almeida, o museu possui milhares de ítens em seu acervo. E as cédulas e moedas antigas são uma parte que chama muito a atenção das pessoas. Para os mais velhos, a lembrança de notas que eles lembram de ter tido em seus bolsos. Para os mais jovens, a curiosidade de ver tanto dinheiro reunido, sem ter qualquer valor monetário. Mas de grande valor histórico.