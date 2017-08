Todos na Noite do Oscar

(por Sandra Siqueira)

Santiago – O 19 de agosto será especial, será o dia em que troféu Os Melhores do Ano será entregue aos merecedores do prêmio que se tornou um selo de qualidade para as empresas e profissionais. Um prêmio para o nosso orgulho, que é reconhecido como o mais importante do interior do estado nos seus 20 anos de história.

Na festa Os Melhores do Ano desfilam o talento, a perseverança, o empreendedorismo da nossa gente. E Santiago se mobiliza para este acontecimento que aumenta a movimentação no comércio, o que faz os “olhos” da região se voltarem para cá. Mas isso ainda não é tudo.

A seriedade

Todos os anos os vencedores na pesquisa recebem o seu gráfico com o resultado impresso e só depois resolvem se participam ou não da festa de premiação e do pacote de mídia, que inclui jornal, site, rádios, vts, etc. Após o evento, o jornal Expresso divulga a lista dos vencedores, inclusive a dos que não participam do evento.

A pesquisa

A Agência Oficial fez a pesquisa de opinião, tanto física, como online, disponível para quem quisesse responder, desde que se identificasse. Depois de encerrada a coleta, começou a contagem e a geração dos gráficos.

Para o Brasil

Neste ano, o evento Os Melhores do Ano também será divulgado para o Brasil, através da Associação Brasileira de Empresas de Eventos – Abeoc, já que sua presidente nacional, Ana Cláudia Bitencourt, que também é conselheira da Fecomércio – Contur –RS, Conselho do Ministério do Turismo-DF estará na festa. E faz questão de mostrar além das fronteiros do RS, o nível do evento de Santiago.

Equipe

Há várias empresas dando suporte à festa e fazendo girar a economia, o que é bom para todos. Na decoração Armazém das Flores; Sonorização Pirico Som e Luz; Na produção de vídeo, Kayo & Jana; Futura Tecnologia; Buffet do Dorinho; Grêmio; Gioda Arquitetura; Stadium Troféus, Xeque Mate Seguranças, além de gráficas, salões de beleza, lojas de vestuário, veículos de comunicação, entre tantas outras.

O espetáculo!

O prêmio Os Melhores do Ano dá grande visibilidade às marcas, aos produtos, aos nomes dos vencedores, projetando a história das empresas e dos profissionais em larga escala na mídia local e regional. Na festa, a exibição dos elaborados vídeos dão ainda mais notoriedade ao prêmio. E para consagrar todo esse reconhecimento, vem a segunda parte: a comemoração, sempre com atrações, neste ano pela presença vip da bailarina e atriz Sheila Mello, depois a Banda Sônia Biz animará a comemoração dos premiados. Então, vamos à festa!