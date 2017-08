Todos na noite do Oscar

Santiago – Neste sábado Santiago faz uma pausa para aplaudir Os Melhores do Ano na quadra do Grêmio. A promoção é da Agência Oficial com o apoio do jornal Expresso. O evento há 20 anos reúne as mais importantes lideranças empresariais e profissionais que são agraciadas com o troféu Os Melhores do Ano.

Marca que se perpetua

Durante essa trajetória, centenas de premiados consagraram seus nomes e suas marcas pela opinião popular, tornando-se cada vez mais líderes em seus segmentos, resultado de uma mídia eficaz, de grande visibilidade ao vencedor.

Palco das celebridades

Na festa Os Melhores do Ano, os premiados já dividiram o palco com muitas celebridades, entre elas Perla, Michael Sullivan, Wilson Paim, Gilliard, Anchetta, Délcio Tavares, Rosana, André Damasceno, espetáculo Primeiro as Damas, Renata Fan, Ronaldinho Gaúcho, André Haar, Rosane Marchetti, o grupo cover oficial dos The Beatles, O cantor Gilliard, o big brother Jonas Sulzabach, o Dr. Hollywood, o modelo Paulo Zulu, o cantor Raul Nazário (cover de Roberto Carlos), Rodrigo Seixas (cover do Raul Seixas), a bela modelo e atriz Viviane Araújo, e o modelo e ator Carlos Casagrande.

Eis a famosa loira do Tchan

Os premiados já receberam o troféu das mãos do big brother Jonas Sulzabach, Dr. Hollywood, Paulo Zulu, Viviane Araújo, Carlos Casagrande e, agora, o cobiçado prêmio será entregue pela atriz e dançarina Sheila Mello, a famosa loira do Tchan.

Sheila Mello: Uma trajetória de sucesso

Ela começou de mansinho e foi subindo na carreira. Embora tenha sido chegada nas artes desde criança, a famosa loira do Tchan trabalhou em franquia de fast-food e foi até frentista de posto. Ainda menina, Sheila Mello se formou em Ballet Clássico e cursou dança moderna no Teatro Municipal de São Paulo. Porém, o reconhecimento nacional só chegou quando participou do concurso para a nova dançarina do grupo É o Tchan, em 98, do qual sagrou-se campeã. Mais tarde, saiu em capas de diversas revistas famosas como a Playboy.

Teatro e TV

Após sua saída do grupo em 2003, Sheila formou-se em artes cênicas e interpretou obras de Naun Alves de Souza, Dias Gomes, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna e Ronaldo Ciambrone. Fez parte do elenco de “Alfaville”, filme premiado no Festival de Gramado, além de novelas e seriados televisivos. Depois formou-se em Bionergética pelo IABSP em 2016 na ânsia por encontrar o equilíbrio entre corpo e mente.

Família e trabalho

Sheila é casada com o ex-nadador Fernando Scherer desde 2010, e é mãe da pequena Brenda, de 4 anos. Hoje é sócia de uma produtora artística e continua atuando em campanhas publicitárias por todo o país.