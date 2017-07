Traficantes traziam droga para Santiago no ônibus da saúde

Santiago – Dois homens foram presos pela Brigada na noite desta quarta, 21, por tráfico de drogas. Eles vinham de Porto Alegre para Santiago no ônibus da Secretaria Municipal de Saúde que leva pacientes para consultas em outras cidades. Roberto da Silva Neto (24 anos), que é cadeirante e teria ido para uma consulta, e seu acompanhante Everton Ferreira Cadó (19 anos) foram flagrados com quase um quilo de maconha. A dupla foi surpreendida pela polícia na rua Francisco Camargo após desembarcar. Os policiais chegaram até eles depois de uma denúncia informando que os dois usavam o transporte do município para trazer drogas para Santiago

*Com informações da assessoria de imprensa da Brigada.