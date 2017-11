Tratativas para o seminário internacional de educação

Santiago/Unistalda – Estão em andamento as visitas aos municípios da região para viabilização o I Seminário Internacional de Educação no Vale do Jaguari e municípios convidados. Este é um projeto do Proipe – Programa de Inovações Pedagógicas e do Grupo Kitanda (UFSM).

Nesta segunda, 20, a reunião foi em Unistalda. Estavam presentes as gestoras Janine Bonfim, Rubiane Macedo Braga e Mari Cleide Manzoni. Na semana passada houve reunião em Santiago com representantes das prefeituras de Santiago, Capão do Cipó, São Vicente e Júlio de Castilhos.

Na foto: Mari Cleide Manzoni, Rubiane Braga, Wilson Flores (Proipe), Janine Bonfim e Sandra Siqueira (jornal Expresso).