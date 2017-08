Tribunal de Contas faz sessão especial em Santiago

O curso de Direito da URI promove uma ampla programação para festejar o mês do advogado, nesta quarta,16. Um dos eventos mais esperados será a sessão plenária do Tribunal de Contas do Estado, que pela 2ª vez promove esse tipo de evento na cidade (a 1ª vez foi em 2012). O deslocamento de toda a corte para as instituições universitárias serve para aproximar a comunidade acadêmica das atividades do Tribunal. A sessão começa às 19, na URI, com entrada gratuita.

Diretor convoca a todos

Conforme o diretor da URI, Francisco Assis Gorski (Chico), essa é uma rara oportunidade alunos e operadores do Direito, secretários municipais, vereadores, prefeitos e demais atuantes da área tirar dúvidas e ver de perto uma sessão de julgamento do TCE. Essa é a única descentralização do Tribunal neste ano.

E na Câmara tem Seminário de políticas públicas

A Câmara de Santiago, o Tribunal de Contas e a União dos Vereadores do RS promovem o Seminário Regional de Políticas Públicas Regionais e Municipais, às 15 horas desta quarta. Tudo será comandado pelo conselheiro Marco Peixoto, que abordará “O Tribunal de Contas: O acompanhamento do exercício. Procedimentos e cautelas”. Silomar Garci Silveira (Uvergrs), palestrará sobre “A Defesa dos Vereadores e a CPI municipal”.