Um Natal com mais alegria

Santiago – O designer gráfico Ricardo Brum e o advogado Jean Ramos criaram uma campanha de solidariedade para levar sorrisos às crianças de Santiago. A ideia é arrecadar brinquedos que serão distribuídos às crianças do bairro Missões, o mais atingido pelo temporal de outubro. O projeto, apelidado de “Fábrica de Sorrisos” já tem o apoio de empresas como a New Homem, Supermercado Machado, Benevet, Gráfica Ponto Cópias, Doce Momento, Consert Cel, Audioclínica Dr. Leonardo Buss, Sorrifácil e Casa dos Bolos. A arrecadação dos brinquedos vai até 15 de dezembro, com distribuição e festa à criançada no dia 23, na Associação de Moradores do Bairro Missões. Informações com Ricardo Brum, pelo fone 3251.7241 ou email ricardo@ricardobrum.com