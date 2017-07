Um passeio pela Terra dos Poetas

Santiago – No sábado aconteceu mais um “tour literário”, promovido pelo Departamento de Cultura e Casa do Poeta. O passeio iniciou na Estação. Os caminhantes percorreram as quatro quadras da Rua dos Poetas até chegar ao Memorial da Poesia Contemporânea. Durante o trajeto, ficaram sabendo um pouco sobre cada escritor homenageado na rua e foram surpreendidos com apresentações de atores e músicos homenageando célebres artistas como Aureliano Pinto, Caio Fernando Abreu e Túlio Piva. O próximo tour, no valor de 20 reais será no dia 19 de agosto, às 18h. Inscrições pelo fone 3251- 2362.

