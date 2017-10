Unistalda está promovendo sua 1ª Feira do Livro

A Prefeitura e a Fecomércio convidam a todos os unistaldenses e moradores de cidades vizinhas para a Feira do Livro, que iniciou na quarta, 25 e prossegue até sexta, 27. No 1º dia ocorreu o lançamento do livro Encantos da Alma, escrito por 34 escritoras do município. Nos dias 26 e 27 haverá programação artística e literária no Ginásio de Esportes, shows, palestras, sessões de autógrafos e bate-papos com escritores e lançamento dos livros Nos Trilhos da Cultura e O lugar onde eu Vivo. O patrono da 1ª Feira do Livro de Unistalda é o professor Vani Ribeiro. O evento tem apoio do Sindicato Rural, Corsan, StoraEnso, Câmara de Vereadores, Sicredi, Senar e Programa Agrinho.