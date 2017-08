A terça (15) foi marcada por um grande evento na URI Santiago: o Visite URI, Conhecendo as Profissões, aconteceu das 9h às 12h, com exposição dos cursos de graduação, visita aos laboratórios e projetos e explicações aos alunos sobre diversos programas, em especial, o URI Vantagens, válido para o ano de 2018 (para quem fizer o vestibular). As escolas de ensino médio de Santiago marcaram presença. Em novembro, haverá uma nova edição.