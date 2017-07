URI e o Projeto “DIVERcidade”

Santiago – Durante o 1º semestre de 2017, o Instituto Federal Farroupilha, Campus Jaguari, em parceria com o curso de Psicologia da URI, promoveu ações dentro do Projeto Debate Jovem, voltadas aos estudantes dos cursos técnicos integrado ao Ensino Médio. A ideia é promover um espaço para debate sobre temas relacionadas as necessidades dos jovens, como sexualidade e gênero, bullying, relações, depressão/ansiedade e questões étnico-raciais.

Como contribuição do curso de Psicologia, o professor Izaque Machado Ribeiro e as estagiárias Leonara Estivalete Gripa, Eduarda Pompeu do Nascimento e Natália Naressi Pavanelo, desenvolveram o Projeto DIVERcidade, com atividades rodas de conversa, teatro e filmes.