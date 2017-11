URI e Seagros debateram sobre o licenciamento ambiental

Nos dias 30 e 31 de outubro a URI Santiago, em parceria com a Sociedade dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Geólogos de Santiago (Seagros), promoveu palestras sobre licenciamento ambiental e sustentabilidade. Entre os assuntos debatidos, o plantio de mudas com espécies florestais, geoprocessamento aplicado ao licenciamento ambiental, licenciamento ambiental e sustentabilidade (normas básicas e CAR) e o fortalecimento da cadeia apícola. O evento teve o apoio do Polo de Modernização Tecnológica do Vale do Jaguari e Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS (Crea).