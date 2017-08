URI Santiago terá mestrado em Ciências Ambientais

A notícia foi divulgada na quinta, 10, e as aulas começam em abril de 2018. Serão 20 vagas para profissionais das áreas de Ciências Biológicas, Agronomia, Engenharia Ambiental, Filosofia, Psicologia, Medicina Veterinária, Zootecnia, Farmácia, Química, Administração, Direito e demais áreas afins. O curso será coordenado pela professora/doutora Vanessa Baptista e esse será o primeiro mestrado próprio da URI/Santiago. As aulas serão em dois dias da semana, com investimento de 1.333 reais mensais, em 36 parcelas.

Atuação:

O mestrado em Ciências Ambientais desenvolverá a capacidade crítica e inovadora dos profissionais da área e preparar o pesquisador com capacidade de contribuir com políticas públicas e no desenvolvimento de novas tecnologias, difundindo conhecimento científico com enfoque na conservação e no uso sustentável de recursos naturais, planejando e encaminhando soluções para o desenvolvimento sustentável.