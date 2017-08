URI vai preservar seu acervo

Santiago – A biblioteca da universidade está inovando com uma campanha para preservar o acervo, considerando que livros bem cuidados podem ser utilizados por vários anos pelos novos alunos. A campanha Preserve o Saber – uma campanha de preservação do acervo, foi lançada nas comemorações do Dia do Estudante. A bibliotecária da URI Santiago, Nara Regina Machado Pereira, explicou os propósitos da campanha e foram feitos vários materiais para a divulgação, como cartazes, spots para a Rádio da URI e marcadores de livro.